Nessun nuovo contagio Covid, 25 guariti: curva complessiva scende a 262 positivi

Gela. Dopo mesi, nelle ultime ventiquattro ore non si registrano nuovi contagi Covid in città. Sono invece venticinque i guariti. La curva dei positivi scende ancora a 262. Un paziente gelese positivo al Covid è stato ricoverato in degenza ordinaria; un altro, invece, è stato dimesso. I nuovi contagiati in provincia sono 9 pazienti di Riesi, 4 di Niscemi, 1 di Sommatino, 1 di Montedoro e 1 di Delia.