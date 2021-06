Nessun nuovo contagio in città, curva scende ancora a 77 positivi: paziente deceduto

Gela. Persiste e pare ormai stabile la tendenza al drastico ribasso dei casi di Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, non si registrano nuovi positivi e la linea scende ancora, a 77 contagiati. Sono otto i guariti. C’è però un decesso, di un paziente, già risultato positivo e il contaegio dei morti per Covid in città sale a 76.