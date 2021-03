Nessun nuovo positivo al Covid in città, tre guariti nelle ultime ventiquattro ore

Gela. Nessun nuovo contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, non si sono registrati positivi. Sono tre i guariti. Non sono stati segnalati casi di decessi. L’unica vittima è un paziente di Riesi, positivo al Covid. I nuovi contagi in provincia sono di 27 pazienti di Caltanissetta, 13 di Serradifalco, 5 di Riesi, 3 di Montedoro, 2 di Niscemi, 1 di Mussomeli e 1 di Butera.