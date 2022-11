“Nessuna violenza sessuale”, assolti tre imputati: appello ribalta condanna primo grado

Gela. In primo grado, vennero condannati ad otto anni di reclusione ciascuno, con la pesante accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane con disturbi mentali. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, invece, hanno ribaltato quella pronuncia e oggi è stata emessa l’assoluzione, “perché il fatto non sussiste”. La decisione riguarda Massimo Tilaro, Cristian Sgarlata e Giovanni Manfrè. In base alle accuse, la giovane, ormai diversi anni fa, venne costretta a salire a bordo della loro auto e poi sarebbe stata violentata in una zona appartata, lungo via Dell’Acropoli. Una versione che gli imputati e i loro difensori, gli avvocati Calogero Giardina, Mariella Giordano e Giuseppe Fiorenza, hanno completamente escluso. In appello, le difese hanno ottenuto la riapertura dell’istruttoria. E’ stata sentita nuovamente la sorella della giovane, che di fatto si occupava di lei. La versione resa, per i legali, ha fatto emergere più di un’incongruenza. Già in primo grado, ci fu il riferimento agli esiti dell’incidente probatorio e al risultato dei test che vennero effettuati. I difensori hanno ribadito, nei loro ricorsi, che non ci fu violenza sessuale. La ragazza, ancora a bordo dell’auto insieme ai tre imputati, fu ritrovata dopo qualche ora. Spiegò, in stato confusionale, di essere stata abusata. Disse inoltre che le venne sottratto il telefono cellulare. Secondo i legali degli imputati, mancherebbero riferimenti precisi.