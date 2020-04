“Nessuno ha mai parlato di cementificare Manfria”, Licata: “Dire sempre no è facile”

Gela. Un ritorno all’edilizia selvaggia degli anni ’80, che ha deturpato anche la zona di Manfria. Il consigliere comunale grillino Virginia Farruggia teme che l’amministrazione comunale possa spingere per nuovo cemento nella frazione balneare e in quelle limitrofe. L’assessore Giuseppe Licata, su questa testata, ha spiegato che sta lavorando insieme alla commissione consiliare urbanistica per rivedere la destinazione di molte zone di Manfria, così da permettere interventi di edilizia e adeguamento, anche in un’ottica occupazionale. Ai timori di nuove cementificazioni risponde schierandosi contro il no ad ogni costo. “Dire sempre no e non fare le cose – spiega – è molto semplice. Impegnarsi per affrontare e risolvere i problemi richiede grande sforzo e capacità di sapersi confrontare con gli altri”. Per Licata, Farruggia solleverebbe questioni da “partito del no”, sempre contrario ad interventi sul territorio. L’assessore all’urbanistica esclude di pensare ad una nuova cementificazione di Manfria. “Molto rumore per nulla – aggiunge – chi ha mai parlato di cementificazione? Manfria va riqualificata e rigenerata. Il contesto paesaggistico della zona impone nuovi processi di rigenerazione urbana. Purtroppo, ad oggi Manfria individuata nel prg come Zto5 risulta gravata da innumerevoli vincoli e prescrizioni che non si sposano con un vero processo di rigenerazione urbana. Sottolineo che oggi ha bisogno di strade, fogne e servizi indispensabili per i residenti e per riqualificare l’area. Per evitare inutili strumentalizzazioni, dico al consigliere Farruggia di stare serena. Edificare non vuol dire cementificare. Nessuno, ribadisco nessuno, vuole cementificare”. Un concetto che aveva sostenuto anche il presidente della commissione urbanistica Giuseppe Morselli, che insieme agli altri componenti (Vincenzo Cascino, Gabriele Pellegrino, Diego Iaglietti e Alessandra Ascia), ha messo nero su bianco una serie di proposte, anche per recuperare diverse aree a Manfria, rivedendone la destinazione.