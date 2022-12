“Nessuno può sottrarsi dal tema del dissesto”, Greco: “Mi aspetto sostegno dall’opposizione”

Gela. L’appello non cambia, anche con la nuova giunta appena costituita. Il sindaco Lucio Greco conferma che il tema prioritario in questo momento è quello della tenuta finanziaria del municipio. Ancora una volta, si rivolge a maggioranza e opposizione. Nessuno può sottrarsi, secondo l’avvocato. “Nessun esponente politico, di nessun schieramento, può esimersi, nei propri interventi pubblici, dall’affrontare il tema del dissesto finanziario da cui dipendono le sorti della nostra città. Maturità politica significa attribuire la giusta importanza ai temi fondamentali, e quello della condizione economica del nostro ente deve rappresentare la preoccupazione principale di chi è stato chiamato a rappresentare i cittadini. Ci sarà sicuramente tempo, e non mancheranno occasioni – dice Greco – per chiarire ed eventualmente giustificare alcune azioni politiche ma, di fronte al grave pericolo che la città sta correndo, dovremmo tutti dimostrarci all’altezza della situazione. La risoluzione di un tale problema, così difficile e complesso, richiede coesione e dialogo. Su tutto possiamo dividerci, ma non sui provvedimenti e sulle iniziative da prendere per salvare la città dal dissesto. Chi non ha questa consapevolezza, e preferisce concentrare la propria attenzione su altre questioni, può magari ricavare qualche misero vantaggio di tipo elettoralistico, ma di sicuro finirà per non meritare il rispetto della città”. Il sindaco si aspetta proposte concrete dalla maggioranza ma anche un supporto dall’opposizione.