“Nessuno strumentalizzi gli Rmi”, Alario: “Sotto elezioni non si speculi su questi lavoratori”

Gela. “Non si strumentalizzi la posizione dei lavoratori Rmi”. L’appello, che è quasi un avviso ai naviganti verso le urne di inizio giugno, arriva dal riferimento territoriale dell’Ugl, Andrea Alario. “Ci occupiamo da anni della vicenda dei lavoratori Rmi, che continuano a prestare servizio per conto del Comune senza mai essere stati stabilizzati – spiega – ora, nell’imminenza delle amministrative, non vorremmo che ci fosse qualcuno pronto a promettere interventi per la stabilizzazione, senza magari avere neppure conoscenza della materia”. Alario ricorda l’iniziativa del sindacato, a livello regionale, che non approdò al risultato finale.