Nessuno tocchi Caino in carcere: dibattito con gli avvocati, “spingere su pene alternative”

In queste settimane, tra le altre cose, è riemersa ai media la questione del 41 bis, altro tema che l’associazione ha da sempre affrontato in maniera assai “laica”, senza troppi pregiudizi dando priorità ai percorsi di vita e di cambiamento dei detenuti. Non a caso, D’Elia ha citato nuovamente Orazio Paolello, che da giovane killer di mafia entrò in carcere e che oggi invece parla ai più giovani per invitarli a non seguire mai “gli esempi negativi” che lui e altri ergastolani hanno incarnato prima di affrontare la rinascita nella detenzione.