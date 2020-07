Nestlè e Peekaboo sostengono l’imprenditorialità giovanile

MILANO (ITALPRESS) – A sostegno dell’imprenditorialità giobanile, nasce la collaborazione fra Nestlè e il pre-acceleratore di startup Peekaboo, con il “Lean Startup Program” di Nestlè. Per questo progetto, Nestlè e Peekaboo sono alla ricerca di persone motivate, creative e con una forte attitudine imprenditoriale, che potranno intraprendere un percorso di due mesi per sviluppare progetti innovativi in linea con le priorità e gli impegni dell’azienda. Il digitale e le nuove tecnologie come chiave principale dello sviluppo delle idee su cui i giovani selezionati saranno chiamati a lavorare: customizzazione dei prodotti, educazione alimentare e processo di recruiting.Durante il programma, i team selezionati saranno supportati da professionisti del mondo startup e innovazione e da manager di Nestlè che forniranno loro le competenze e gli strumenti per sviluppare una vera esperienza imprenditoriale. Il programma è aperto a startup già costituite, ma anche a team di ragazze e ragazzi che desiderino cimentarsi insieme. Il programma comincerà a metà settembre e terminerà a dicembre con il “Pitch Day”, durante il quale i team finalisti presenteranno i loro progetti a esperti e ai manager di Nestlè. I 3 progetti migliori saranno premiati con 10 mila euro da investire nella propria startup o idea e con l’opportunità di continuare a collaborare con il Gruppo Nestlè per il lancio del proprio progetto.(ITALPRESS).