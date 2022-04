Neurologia ai minimi, nominato dirigente: è uno dei pochi medici in servizio

Gela. Il reparto di neurologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” attende da tempo un vero rafforzamento, almeno sul piano del numero di medici e operatori. Sulla carta, dovrebbe essere una delle risorse principali ma di fatto la struttura è ai minimi. Non sono mancate le proteste anche da parte delle associazioni e del comitato, che per la situazione generale del nosocomio ha anche presentato un esposto in procura. I vertici di Asp, in questi ultimi giorni, hanno provveduto alla nomina del dirigente dell’unità operativa complessa. Si tratta della dottoressa Rosaria Linda Verniccio, attualmente l’unico medico in servizio nella struttura dell’ospedale di Caposoprano. Una nomina resa necessaria dai vuoti che nel tempo si sono creati, con medici che hanno lasciato il nosocomio, senza essere rimpiazzati. Toccherà alla dottoressa Verniccio portare avanti l’unità operativa complessa.