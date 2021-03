Neurologia è un reparto “fantasma”, personale assunto ma pazienti trasferiti

Gela. E’ un reparto fantasma. Le attività di neurologia al “Vittorio Emanuele” sarebbero dovute partire lo scorso anno. Ad oggi, però, non c’è praticamente nulla. Sono stati assunti tre medici, a cominciare dal primario Giuseppe Nibali, un tecnico e c’è stato l’acquisto di tutte le strumentazioni. Esborsi notevoli che non sono serviti. I pazienti continuano ad essere trasferiti in altri ospedali oppure rimangono spesso fermi in astanteria. L’assenza di un vero reparto ha costretto ad utilizzare stanze di cardiologia per i pazienti. Neurologia, al secondo piano del nosocomio, doveva avere otto posti e invece non c’è neppure un laboratorio.