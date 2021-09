“Neurologia pienamente efficiente”, Santino getta acqua sul fuoco: “Incontro con Greco”

Gela. Come era prevedibile, dopo giorni di forte concitazione, con il rischio concreto di bloccare le attività di neurologia al “Vittorio Emanuele”, il management di Asp tende a minimizzare, parlando addirittura di “comunicazioni discordanti o non veritiere”. Così, spiega il direttore sanitario Marcella Santino, che però allo stesso tempo ammette che il reparto di neurologia risente della carenza di personale. Era stata proposta una riduzione delle attività, che per ora Asp ha evitato, anche se la soluzione convince poco. “Il reparto di neurologia dell’ospedale Vittorio Emanuele è sempre stato e continua ad essere pienamente operativo assicurando ai cittadini l’assistenza di cui possono avere bisogno. Nessun servizio è stato mai chiuso: ricoveri ordinari programmati e da pronto soccorso, attività ambulatoriale, esami strumentali, elettroencefalogrammi, elettromiografia”, dice Santino. Secondo il direttore sanitario, “le criticità sono state superate”. “L’azione costante, continua e sinergica della direzione sanitaria e della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, è volta a porre in primo piano la salute dei cittadini. Sono state infatti poste in essere una serie di azioni per superare le criticità che hanno caratterizzato l’unità operativa complessa di neurologia del “Vittorio Emanuele”. In questi mesi – continua – l’attività neurologica è stata erogata grazie alla presenza di tre unità di personale medico specialista in neurologia, che con grande professionalità e grande abnegazione hanno garantito la continuità delle prestazioni. Purtroppo, le dimissioni volontarie di un neurologo e l’assenza, per problemi personali, di un secondo hanno generato un problema emergenziale che questa azienda ha affrontato. Il direttore del dipartimento di medicina, Michele Vecchio, a seguito di uno specifico atto di indirizzo a firma congiunta del direttore generale e del direttore sanitario, ha elaborato un piano operativo, che garantisce, in atto, la piena efficienza e funzionalità della struttura attraverso il supporto di ulteriori medici specialisti, afferenti ai dipartimenti di medicina e psichiatria dell’Asp, che svolgeranno i loro turni lavorativi presso il “Vittorio Emanuele”.