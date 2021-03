“Neva greca in estate esposta a Bosco Littorio in spazio provvisorio”, nuovi lavori

Gela. I resti della nave greca, in attesa della realizzazione del Museo del mare, i cui lavori sono partiti, verranno esposti in uno spazio provvisorio, sempre a Bosco Littorio. Sono stati consegnati i lavori, ad un’azienda di Favara, che dovrebbe completare entro quattro mesi. La Regione sta spingendo, così da avere lo spazio espositivo in tempo per l’avvio, in estate, della mostra sul mito di Ulisse. Come verificatosi a Forlì, consentirà di esporre i resti della nave, per la prima volta in città. “L’area in questione ricade all’interno del Bosco Littorio , dove sono già presenti gli uffici periferici della soprintendenza dei Beni culturali, limitrofa a quella dove da un mese sono iniziati gli interventi per la costruzione del “Museo dei relitti greci”, si legge in una nota della Regione. Il costo si aggira intorno ai 700 mila euro. “Ancora – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – un altro impegno mantenuto con la città di Gela, che si candida a diventare punto di riferimento per il turismo culturale e soprattutto per gli appassionati e studiosi di archeologia. Seguiamo costantemente i cantieri per rispettare i tempi. La politica del fare ci piace più delle belle intenzioni”.