Niente acqua ai serbatoi Caposoprano e Montelungo, stop forniture in diversi quartieri

Gela. Siciliacque ha comunicato che a partire da domani, 16 febbraio, sarà interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo per eseguire un intervento di riparazione urgente per l’eliminazione di una perdita in contrada Cocuzza, lungo la condotta San Leo-Caposoprano. Da domani, quindi, non potrà essere garantita la distribuzione nelle zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo.