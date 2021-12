Gela. Le segnalazioni, purtroppo, continuano ad essere quotidiane. Dopo i recenti disagi, per guasti che hanno bloccato l’erogazione idrica, gli uffici di Caltaqua avevano annunciato il ripristino della normale turnazione. In via Palazzi, a Caposoprano, ci sono però abitazioni che non hanno ricevuto alcuna fornitura. La segnalazione arriva da uno dei residenti.