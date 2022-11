Niente da fare per la Melfa’s, netta sconfitta contro Catanzaro

Gela. Continua il periodo buio del Melfa’s Gela Basket. Contro l’Academy Catanzaro il risultato è di 84-60 in favore dei calabresi. Si tratta della quinta sconfitta di fila per i biancorossi, che non riescono in alcun modo a svoltare la propria stagione. La differenza rispetto alle altre squadre si fa sempre più netta e i ragazzi di coach Bernardo non riescono a imporsi, sia per inesperienza che per la qualità probabilmente non adatta alla Serie C Gold.