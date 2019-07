Niente incontro con Tekra, salta riunione: Robilatte, “disponibile a confronto”

Gela. La riunione in programma per lo scorso venerdì è saltata. “I responsabili di Tekra, giovedì, hanno disdetto l’appuntamento”, dice l’assessore Grazia Robilatte. L’esponente della giunta Greco, che è titolare della delega ai rifiuti, era intenzionata a fare il punto della situazione con gli imprenditori dell’azienda campana, che fino all’esito della nuova gara “ponte” saranno gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. Il confronto avrebbe dovuto riguardare i servizi svolti dalla società e la loro organizzazione. “Sulla richiesta dei programmi – continua Robilatte – non ho avuto risposte dall’azienda. Mi hanno fatto sapere che saranno disponibili solo nelle prossime settimane”. Il prossimo 8 luglio, però, potrebbe già essere ufficializzata la scelta della nuova azienda che dovrà gestire l’appalto da un anno. La Centrale unica di committenza, individuata da Ato Cl2 e Srr4, sta per chiudere l’iter di gara e l’8 luglio dovrebbe toccare all’apertura delle buste, con le relative offerte. “Era mia intenzione avere un primo confronto con Tekra – conclude Robilatte – da quando mi sono insediata, non ho avuto modo di incontrarli. Cercherò di convocarli nuovamente, in base alle date che mi sono state indicate”.