Niente modifiche immediate al regolamento strisce blu, salta consiglio: servono verifiche

Gela. Saranno necessari ulteriori approfondimenti sul regolamento per la sosta a pagamento. Così, anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano ha ufficialmente informato il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Non si terrà la riunione dell’assise civica, che era stata convocata per domani. L’obiettivo era di introdurre modifiche sostanziali al regolamento, solo qualche mese fa varato dal commissario straordinario Rosario Arena. Il nodo vero è quello delle tariffe che, però, con un bilancio di previsione già approvato, non possono essere modificate con effetto immediato. Una questione che i componenti delle commissioni affari generali e bilancio hanno sottoposto all’attenzione dell’amministrazione comunale e dei tecnici.