Niente Natale a San Sebastiano, Don Giorgio: “Davanti la chiesa rifiuti e luci spente”

Gela. Rifiuti in strada, mancanza di luminarie e illuminazione pubblica spenta. Nel quartiere periferico di Settefarine il Natale sembra non essere mai arrivato, come del resto il servizio di raccolta dei rifiuti. A parlare di abbandono e degrado è don Giorgio Cilindrello, parroco della chiesa di San Sebastiano, impegnato da decenni in azioni a tutela degli ultimi ma, a suo dire, lasciato solo dalle istituzioni.