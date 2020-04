Niente nuovi contagi in città rimangono 18 positivi al Covid: sono 130 in tutta la provincia

Gela. Non ci sono state variazioni sul numero di positivi al Covid registrato in città. Rimangono 18 i contagiati. Sono 13 in quarantena obbligatoria, 4 ricoverati al “Vittorio Emanuele” e uno al “Maggiore” di Modica. In provincia, il dato complessivo si attesta a 130 positivi. A Niscemi, 5 contagiati; 25 a San Cataldo e 54 a Caltanissetta.