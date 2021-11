Niente panificazione di domenica, divieto anche in città: Di Stefano, “previste sanzioni”

Gela. Domenica divieto di panificazione, anche in città. A ricordarlo, è l’assessore Terenziano Di Stefano che si rivolge alle categorie interessate. “Nel periodo corrente dal 1 ottobre 2021 fino al 15 giugno 2022, è ripristinato il divieto di panificazione per tutte le domeniche. Il decreto emanato dall’Assessorato alle Attività Produttive dalla Regione Sicilia, pubblicato in GURS l’8 Giugno 2018 e legittimato da sentenza TAR n.624/2019 (che ha respinto il ricorso della GDO) tiene in alta considerazione le complessità della comparto panario, nonché la necessità di garantire, attraverso la non panificazione nella giornata domenicale, il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili dei titolari delle imprese di panificazione e delle maestranze tutte”, si legge in una nota ufficiale. Di Stefano, inoltre, spiega che sono previsti controlli ed eventuali sanzioni, nel caso di violazioni.