Niente partiti, ecco i “non allineati”: Casciana, “confronto con esponenti opposizione”

“Non siamo molti – continua Casciana – ma è un bel gruppo. Mi sento quotidianamente con alcuni rappresentanti dell’opposizione. Siamo persone libere, ma questo non è un tentativo che stiamo mettendo in campo per costruire un gruppo consiliare, l’obiettivo è molto più ampio. Al momento, non voglio spingermi a dire altro. Nella mia visione politica, far pare dell’opposizione non significa necessariamente dire di no a tutto. Così come essere in maggioranza non può ridursi ad un semplice sì ad ogni proposta”. Mentre l’intergruppo che negli scorsi mesi sembrava andare per la maggiore (forte del dialogo dem-“civici”) rimane in stand-by, i “non allineati” potrebbero invece aprire nuovi spiragli e toccherà al sindaco comprenderne le rotte politiche.