“Niente personalismi e un programma vero”, FI lancia la volata del centrodestra

Gela. Gran parte del centrodestra locale ha risposto all’invito dei forzisti, che hanno inaugurato la nuova sede in pieno centro cittadino, nel cuore di corso Vittorio Emanuele. I berlusconiani vogliono l’unità e le presenze non erano secondarie. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, il senatore Stefania Craxi e il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, hanno voluto rilanciare il messaggio. “Il partito lavora per la città”, è stato riferito. “Mi occupo di questo collegio ogni settimana – ha detto il senatore Craxi – siamo all’ultimo miglio per il progetto “Sinapsi” per il polo tecnologico”. Mancuso sostiene pienamente l’azione della parlamentare. “Sta facendo più lei in sei mesi che alcuni parlamentari locali in diversi anni”, ha detto il deputato Ars. Il riferimento regionale del partito locale non muta direzione. “Niente personalismi nel centrodestra – ha spiegato – solo così può esserci l’unità”. Per Forza Italia si deve “partite dai territori”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito era nella sede forzista e ha risposto all’invito. “Qualcuno in questa città si è messo il casco e ha chiuso la cabina – ha proseguito Mancuso – ora, invece, vorrebbe riaprire e parlare ma è tardi”. Il richiamo è al primo cittadino Lucio Greco.