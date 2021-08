Niente ripescaggio in Promozione per la SSD Gela, no dalla Lnd Sicilia

Gela. SSD Gela beffato dalla lega dilettanti. Niente ripescaggio. Sarà ancora Prima categoria. Manca solo l’ ufficialità del comunicato della Lnd Sicilià che arriverà entro domani, ma festeggiano il ripescaggio in Eccellenza Città di Taormina, Viagrande e Mazarese come preventivato. In Promozione spazio a quattro società: Alba Alcamo, Folgore Castelvetrano, Pro Mende e Pro Ragusa.

Il Gela di Melfa ed Alabiso aveva presentato domanda ma era settimo in graduatoria su 14 istanze pervenute in lega. Il club puntava molto su alcuni aspetti: lo stadio agibile e omologato, numero di abitanti, storia sportiva (società affiliata da 7 anni), tifoseria, progetto sportivo ed altri punti qualificanti. A fare pendere la bilancia, e di conseguenza un punteggio più basso rispetto alle ripescate è stata la presenza di un’altra squadra della città in Promozione, ovvero il Gela FC. Inutile la relazione al presidente Sandro Morgana di evidenziare come Gela in passato abbia avuto anche tre squadre in Promozione e due in Eccellenza. Regolamento rigido applicato alla lettera mentre in passato sono stati trovate soluzioni per altre città più o meno trasparenti.

La Lnd preferisce però avere gironi con meno squadre o con club che già ad agosto rischiano di mandare in campo formazioni juniores piuttosto che accogliere la domanda della società biancazzurra, che ancora una volta dovrà ricominciare dalla semi amatoriale Prima Categoria.