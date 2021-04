Niente straordinario e 3 anni di contratti integrativi non pagati, assemblea dei comunali

Gela. Tornano in stato di agitazione i dipendenti del Comune, che hanno indetto una assemblea sindacale, convocata da Nicola Cannizzo (Cgil), Guido Catalano (Cisl) e Anna Federico (Uil). Venerdì alle 10,30 si svolgerà la riunione in modalità remoto attraverso la piattaforma zoom. Si discuterà del mancato pagamento dei contratti integrativi decentrati degli anni 2018-2019 e 2020 ma anche delle prestazioni di lavoro straordinario svolte in regime di emergenza sanitaria.

Nel novembre dello scorso anno è stato adottato un regolamento per applicare il lavoro agile. In molti settori il personale lavora a giorni alterni ma ci sono uffici e servizi che richiedono attività di lavoro eccezionali, che non possono essere utilizzato nella programmazione ordinaria del tempo di lavoro e della copertura dello stesso orario di lavoro.

Capita che il datore di lavoro, ovvero il Comune esiga interventi aggiuntivi che vanno al di là del suo normale orario di lavoro.