Niscemi Calcio, una vittoria per fare la storia

Niscemi. Due punti separano il Niscemi dalla prima storica promozione nel campionato di Eccellenza. I gialloverdi hanno l’occasione, domenica al “Pontelongo”, di festeggiare insieme ai propri tifosi un traguardo storico per la città. Basta una vittoria per fare la storia e coronare un lungo percorso intrapreso dalla dirigenza niscemese. L’avversario di domenica sarà l’Aci Bonaccorsi, compagine situata nella nona posizione in classifica che non ha più nulla da chiedere al campionato, vista la distanza siderale dalla zona playoff.