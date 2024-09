Niscemi, il padre denuncia e fa arrestare il figlio che lo aggrediva per soldi

Niscemi. Un 43enne niscemese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e tentata estorsione. I poliziotti del Commissariato di PS, dopo la segnalazione sulla linea di emergenza, sono intervenuti presso un’attività commerciale di Niscemi, in quanto un uomo era stato minacciato dal proprio figlio. La vittima ha riferito agli agenti che poco prima il figlio, a seguito dell’ennesimo rifiuto di denaro da lui richiesto, lo aveva aggredito fisicamente strattonandolo e minacciandolo di procurargli ulteriori danni fisici se non avesse ottemperato alle sue richieste.

Il padre, oramai stanco delle incessanti richieste di denaro da parte del figlio ed estremamente preoccupato per l’incolumità sua e della propria famiglia, ha sporto ulteriore denuncia; il giorno prima, negli uffici del Commissariato, aveva già denunciato il figlio per maltrattamenti famigliari, attivando il “Codice Rosso”.