Niscemi sconfitto dall’Atletico Megara, Vigor rialza la testa contro il Canicattini

Gela. Diciassettesima giornata amara per il Niscemi, capolista del girone D del torneo di Promozione che cede dinanzi alla forte formazione dell’Atletico Megara. Dopo essere passati in vantaggio con Tomaino, i gialloverdi hanno subito la rimonta della seconda in classifica, in gol con Milazzo, Ferraguto e Scapellato. Seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Fabio Comandatore e vantaggio in classifica che diminuisce a sette punti.