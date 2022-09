No inceneritore, comitato si rivolgerà all’Ue: “Sindaco e candidati spieghino posizioni”

Gela. L’impianto per il trattamento dei rifiuti della Sicilia occidentale, in città, non si deve fare. Ieri, è stato ribadito nel corso di una riunione del comitato “No inceneritore”. Nei mesi sono state raccolte firme e chieste indicazioni, anche all’amministrazione comunale. Da Palazzo di Città e dalla Regione, però, non sono arrivati i riscontri sperati. Il comitato si rivolgerà alla Commissione Europea, “interlocutore che sembra più propenso a fornire risposte rispetto alle istituzioni locali”, fanno sapere dal comitato. Ora, il fronte contrario all’impianto, annunciato dal governo Musumeci, vogliono mettere le cose in chiaro con l’amministrazione comunale e con i candidati. Chiederanno un incontro al sindaco Lucio Greco.