No pass in piazza Umberto I, manifestazione contro l’obbligo della carta verde

Gela. Dopo il sit-in di ieri sera, organizzato dal gruppo locale di “Forza del popolo”, anche nel pomeriggio di oggi i no pass si sono fatti vedere in piazza Umberto I. Si tratta di no pass che, in gran parte, non hanno aderito al sit-in di ieri e che si dicono lontani da partiti e movimenti politici. In piazza, hanno portato cartelli che riprendono le parole d’ordine dei no vax, “libertà” e “no green pass”, dicendosi contrari ad una “dittatura sanitaria” che imporrebbe le vaccinazioni anti-Covid.