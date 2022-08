Noemi Romano approda a Roma, si esibirà per “Una canzone italiana”

L’artista gelese si esibirà, per l’occasione, a Cinecittà World, sotto lo sguardo attento dei discografici che l’hanno voluta nella città eterna, rispettivamente Silvio Pacicca e Lino Sansone. La giovane artista, Noemi Romano, in attesa di un suo nuovo progetto musicale, si è recentemente esibita in piazza Roma per il premio “Eleonora Lavore” con il brano “Promettimi” di Elisa annunciata dal giornalista e conduttore Jerry Italia. .