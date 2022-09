“Noi con i lavoratori Tekra”, opposizione: “Amministrazione allo sbando, solo personalismi”

Gela. Ieri sera, in aula consiliare, hanno letteralmente preso in contropiede la maggioranza, facendo passare la proposta di rinvio della seduta di consiglio comunale, in attesa del tavolo sui bandi di assunzione nel nuovo servizio rifiuti e di fatto andando incontro alla proposta dei lavoratori Tekra e dei sindacati del settore. I consiglieri di opposizione, che solo poche ore prima erano stati tacciati di “irresponsabilità” per l’assenza del giorno precedente, più di qualche crepa l’hanno fatta emergere tra le fila dei pro-Greco, che non hanno votato uniti contro il rinvio, come invece sembrava ipotizzabile. Per l’opposizione, si conferma “un’ amministrazione allo sbando”. “È quello che ci viene in mente pensando all’indecoroso spettacolo che la maggioranza ha voluto offrire di sé durante il consiglio comunale per il servizio rifiuti. Vorremmo trovare le esatte parole per classificare le esternazioni della maggioranza nei confronti dell’opposizione, nei giorni precedenti, maviene veramente difficile. La povertà dei pensieri espressi è disarmante. Ciò che risulta realmente stupefacente è il senso di totale irresponsabilità che hanno manifestano. I personalismi – spiegano gli esponenti di opposizione- li lasciamo a chi non sa fare una buona politica e ci concentriamo solo ed esclusivamente sui cittadini che stanno pagando un caro prezzo per la poca dignità di questa amministrazione. La nostra, anche se solo su una presa d’atto, e’ stata una proposta necessaria per non negare la dignità per cui si sono mobilitati i lavoratori della Tekra. Non potevamo rimanere in silenzio di fronte alla loro lotta”. Ieri sera, erano tanti gli operai in attesa di capire quale sarà il loro destino nel nuovo servizio in house (anche se una proroga a Tekra pare possibile almeno in attesa dell’avvio dell’in house).