“Noi siamo liberi e non dobbiamo difendere Asp”, tensione in aula: “Un tavolo permanente”

La meloniana Cavallo ha spiegato che “il presidente della Regione sta lavorando per la sanità”. “Perché a Caltanissetta va bene e qui invece no? Escludo che ci sia una volontà dietro – è intervenuto Pellegrino – facciamo parlare il management. Tutta la deputazione faccia atti concreti. Non è una questione di collocazione politica o di campagna elettorale”. Secondo il forzista Biundo, “sono state dette tante inesattezze”. “Non bisogna buttare fango – ha continuato – il management sta facendo di tutto per rafforzare il personale. Spesso agli avvisi per nuovo personale non risponde nessuno. L’Utin? Se sarà attivata a Caltanissetta, bene. Ma in città deve esserci e non è vero che l’onorevole Mancuso non la vuole a Gela. Anche l’emodinamica è importante. Servono i medici in città”. Il pentastellato Tomasi ha biasimato per l’ennesima volta l’assenza del manager Asp Ficarra. “A chi dovremmo porre i nostri quesiti?”, è intervenuto.