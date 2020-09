Nomina Ato rifiuti, c’è ipotesi avviso pubblico: Comune-Tekra verso intesa servizio

Da settimane, la situazione complessiva del servizio rifiuti in città è sul filo dell’incertezza. La frazione organica è stata trasferita con carichi diretti fuori Regione, in attesa che proprio dall’Ato arrivi il via libera alla ripresa dei conferimenti nell’impianto di compostaggio a Brucazzi. Il responsabile tecnico, l’ingegnere Sergio Montagnino (a sua volta dimissionario) non ha ancora dato l’autorizzazione. Il sistema di compostaggio ha una portata piuttosto limitata e lo stop ai rifiuti da Gela si è reso necessario per evitare il fermo dell’impianto. Allo stesso tempo, pare che l’amministrazione comunale e la società campana Tekra abbiano raggiunto l’intesa su un “nuovo” contratto, in attesa dell’aggiudicazione della gara “ponte”, andata deserta per cinque volte. Era emersa la possibilità che l’azienda campana (che continua ad operare in proroga) potesse perdere servizi come lo spazzamento e la pulizia delle strade, per inadempienti. Gli iniziali strali del sindaco Lucio Greco si sono rivelati soprattutto un avvertimento rivolto agli imprenditori campani, nel tentativo di avere un servizio più efficiente. Le “nuove” condizioni contrattuali potrebbero essere ufficializzate a breve.