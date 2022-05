Nomine Ato, assemblea prende tempo per valutare le candidature dei professionisti esterni

Gela. Le nove candidature arrivate agli uffici dell’Ato saranno valutate, almeno fino a metà settimana, quando i sindaci si riuniranno di nuovo. Nel pomeriggio di oggi, infatti, l’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione non si è espressa sulle nomine negli organismi tecnici. Vanno individuati i nuovi componenti del collegio dei sindaci (oltre ai due supplenti) e il revisore legale. Gli incarichi vengono assegnati per la durata di tre anni. Il commissario Giuseppe Lucisano ha indetto una riunione dell’assemblea di tutti i primi cittadini dei Comuni che rientrano nell’ambito, che sono poi gli stessi della Srr4. Gli organismi tecnici vanno rinnovati e l’assemblea, probabilmente, dovrà trovare i giusti equilibri interni, anche per assicurare rappresentatività a tutte le componenti “geografiche” del territorio coperto dall’ente in liquidazione, che continua a portare avanti il sistema di compostaggio, a Brucazzi. Il commissario Lucisano sta gestendo un ente che dovrà andare verso la definitiva liquidazione, così come previsto dalle norme regionali. Anche per questa ragione il collegio dei sindaci e il revisore sono fondamentali per il controllo e per la verifica dei numeri.