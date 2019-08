“Non abbiamo chiesto un altro assessorato”, Una Buona Idea: “Greco? Nessuna crisi”

Gela. “Il nostro movimento non è in vendita. Ci sono delle regole e valgono per tutti. Nessuno può parlare per conto di “Una Buona Idea” senza essere autorizzato dal direttivo”. I “civici” che stanno sostenendo il sindaco Lucio Greco, a cominciare dal suo vice Terenziano Di Stefano, non ci stanno a passare per quelli che vogliono far saltare il banco, trattando anche con gruppi di opposizione. Niente ammutinamenti in giunta né trattative con l’Udc. “Il gruppo è compatto – ha spiegato il segretario Rino Licata – siamo uniti e non capiamo queste voci”. Addirittura, quelli di “Una Buona Idea” si spingono oltre. “Se qualcuno dovesse continuare a parlare per conto del movimento – dice l’avvocato Giovanni Giudice – ci saranno conseguenze giudiziarie”. Di Stefano è l’ago della bilancia politica di tutto il movimento. Lui ha scelto la linea “civica” fin dal primo momento, accettando la candidatura a sindaco di Greco. “Non c’è nessuna disgregazione – dice l’assessore – siamo sempre stati trasparenti nelle scelte e le abbiamo comunicate pubblicamente. Nuovi assessori? Non abbiamo mai chiesto un secondo assessorato, pur essendone legittimati, ed eventualmente non ci tireremo indietro. Vorrei chiarire a tutti che la mia presenza in giunta dipende dalle decisioni del gruppo consiliare e, ovviamente, del sindaco Lucio Greco. Ogni decisione, comunque, passa dal direttivo”