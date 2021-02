“Non accetto condanna, scrivo a Mattarella”, Melfa: “Ho paura dello Stato”

Gela. “Mi dimetto da consigliere del sindaco. Questa sentenza non l’accetto. Non ho fiducia nella giustizia. Scriverò al presidente della Repubblica e mi rivolgerò alla Corte di giustizia europea. Se ci sono colleghi che si uccidono, è anche per questo. Non voglio subire lo Stato che mi toglie la libertà”. Dice così l’imprenditore Maurizio Melfa. “Da piccolo avevo paura dei criminali, ora devo avere paura dello Stato”, aggiunge nel corso di una conferenza stampa. “Spero che tutto questo arrivi al presidente della Repubblica”.