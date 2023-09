Non agirono per distrarre fondi, assolti due ex amministratori di una società

Gela. Non hanno avuto un ruolo nella bancarotta che secondo i pm della procura si determinò nella gestione dei fondi di una società che in città avviò un ingrosso dedicato soprattutto ai prodotti per la bellezza. Sono stati assolti due ex amministratori, i catanesi Alessandro Balsamo e Cristian Pescatore. La procura, al termine del dibattimento, ha chiesto la condanna per entrambi, ritendoli non estranei alla presunta distrazione di fondi. L’attività fu aperta nella zona di Caposoprano.