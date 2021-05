Non avevano un’abitazione e occuparono alloggio Iacp: coniugi assolti

Gela. Sono stati assolti due coniugi, poco più che trentenni. Erano a processo per rispondere dell’occupazione abusiva di un alloggio Iacp, in città. Con due figli e rimasti senza un alloggio, per alcuni giorni furono costretti a dormire in un’automobile. Alla fine, per cercare di avere un tetto, forzarono l’ingresso di un’abitazione popolare. Il giudice Antonio Fiorenza ha emesso una decisione favorevole ai coniugi. I legali di difesa, gli avvocati Maurizio Scicolone e Lara Amata, hanno dimostrato lo stato di necessità della famiglia, rimasta senza un’abitazione.