“Non capisco l’attacco personale di Gnoffo a Caci”, Liardi: “Si rimanga nell’alveo politico”

Gel.a Le divergenze interne alla maggioranza sono piuttosto evidenti e il regolamento sul trasporto disabili, con tutti gli strascichi annessi, ha solo confermato la sussistenza di un chiaro problema di convivenza. Ieri, l’assessore di Forza Italia Nadia Gnoffo, che non ha condiviso l’atto di indirizzo proprio sul regolamento, ha anche tirato in ballo il consigliere dell’Mpa Valeria Caci, facendo aleggiare il sospetto di un’incompatibilità dell’ex presidente della commissione servizi sociali. “Onestamente, non capisco le ragioni di un attacco esclusivamente personale – dice l’assessore Ivan Liardi che fa parte del gruppo dell’Mpa – non mi pare che il consigliere Caci abbia mai chiamato in causa l’assessore Gnoffo, men che meno su questioni di tipo personale. Mi pare di notare un eccessivo astio. Io penso che il dialogo debba rimanere nell’alveo della politica”. Liardi, che con Gnoffo condivide l’esperienza nella giunta del sindaco Lucio Greco, esclude che ci siano mai stati contrasti. “Non ci sono mai stati problemi – dice ancora – si è sempre discusso sul piano politico. Sono un assessore e faccio politica. Sicuramente, non mi interesso di aspetti personali. Quello dell’assessore Gnoffo è un attacco che non riesco proprio a comprendere”.