“Non capisco chi si propone per cariche che sono di maggioranza”, Bennici: “Bisogna mettersi a lavoro”

Gela. “Una falsa apertura arrivata dalla maggioranza, ma in ogni caso si vada avanti con le nomine istituzionali e si operi nell’interesse della città”. Il consigliere di Fratelli d’Italia Sandra Bennici non dà molto credito alla “buona volontà” dei pro-Greco di garantire posti istituzionali anche al drappello d’opposizione, ma velatamente prende le distanze dalle richieste dell’Udc, che con Salvatore Incardona ha chiesto la vicepresidenza del consiglio comunale. “Personalmente non comprendo alcune dichiarazioni di colleghi consiglieri o di partito che con pacata ostinazione – spiega – ambiscono o propongono per sé stessi o per altri consiglieri della minoranza, cariche istituzionali di competenza esclusiva della maggioranza”. Bennici non nega neanche che ad incidere sulle tensioni ci sia la mossa del ricorso che verrà portato avanti dallo sconfitto Giuseppe Spata. “I ricorsi seguono altri binari ed altre procedure – aggiunge – se non ci sono state irregolarità nella presentazione delle liste , nessuno ha nulla da temere. D’altra parte oggi correttamente la legge elettorale dà i numeri al sindaco eletto per andare avanti per l’attuazione del programma illustrato ai cittadini.

Per l’opposizione il compito di vigilare e possibilmente contribuire al rilancio di Gela senza steccati e senza preconcetti”.