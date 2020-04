“Non c’è accanimento Musumeci contro Gela”, Orlando: “Di Cristina guardi tra gli alleati di giunta”

Gela. Il definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud destinati alla città sarebbe solo una ragione strumentale per attaccare il presidente della Regione Nello Musumeci. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando respinge le parole giunte dal segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina, che dopo il voto della commissione bilancio dell’Ars, ha descritto un governo regionale impegnato solo a tagliare fondi per la città. “Il presidente Musumeci ha dato in queste settimane l’esempio di come, in aperto fronte di guerra, si debba collaborare con chi condivide questo momento, lasciando da parte le dispute politiche e i colori di casacca, senza pensare a battere bottega per ritorni elettorali più o meno lontani – dice Orlando – in tutta la vicenda Covid-19, mai si è visto o sentito il presidente della Regione infierire contro il governo nazionale che porta anche i colori del segretario Di Cristina per tutto ciò che non ha saputo o potuto affrontare nella tragedia nazionale. Anzi, i suoi interventi, sempre fermi nel richiedere aiuti e celerità nei provvedimenti di spettanza governativa o ministeriale, mai sono caduti in toni polemici e di contrapposizione politica”. Per Orlando, i vertici dem dovrebbero guardare all’interno della maggioranza del sindaco Lucio Greco. “Il segretario Di Cristina, sottolineando il proprio attaccamento alla questione dei fondi del Patto per il Sud, dopo il recente parere della commissione bilancio, poco memore che i primi interlocutori debbano essere i compagni di coalizione nell’amministrazione comunale che fanno parte del governo Musumeci – aggiunge – non fa alcun cenno a come si stia dando seguito agli accordi di qualche mese fa con l’assessore Mimmo Turano riguardo la presentazione dei progetti e alle questioni di merito per cui si è pronunciata la commissione competente. Il chiodo fisso di Di Cristina è quello di attaccare Musumeci”.