Non c’è acqua per i campi di contrada Cocuzza, coltivazioni a rischio: proprietari pronti alla denuncia

Gela. Una cabina fuori uso rischia di creare un danno enorme a diversi coltivatori, con proprietà in contrada Cocuzza. Da giorni, non si vede acqua, che dovrebbe essere erogata attraverso il Consorzio di bonifica. Una situazione al limite, con i carciofeti che soffrono la sete costante. Le colture potrebbero non dare i frutti attesi e far saltare la produzione. Una vicenda segnalata anche al consigliere comunale Gaetano Orlando. “La cabina 126 è fuori uso da tempo e l’acqua non arriva ai campi – dice – il disservizio è stato segnalato, ma non c’è una soluzione”.