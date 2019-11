“Non c’è ancora la marcia in più”, Trainito: “Giunta? Da gennaio forse qualcosa può cambiare”

Gela. “La marcia in più che doveva consentirci di fare la differenza ancora non c’è. Non ci sono state altre riunioni di maggioranza. Si era parlato di migliorare la comunicazione, ma le informazioni riusciamo ad averle solo tramite gli assessori”. Il consigliere di “Un’Altra Gela” Rosario Trainito, che fa parte del gruppo politico di riferimento del sindaco Lucio Greco, non sembra ancora del tutto soddisfatto dall’approccio della giunta “arcobaleno” e dell’avvocato “civico”. “Credo che dipenda anche dalle emergenze che si sono susseguite, l’ultima il taglio dei fondi del Patto per il Sud – continua – l’amministrazione comunale deve rincorrere le soluzioni e il sindaco non può concentrarsi sul fare politica, perché deve pensare agli interventi immediati”. Trainito, che è presidente della commissione sanità, rimane molto cauto anche su eventuali andirivieni in giunta. “Ci sono degli accordi politici che io non conosco – spiega ancora – il sindaco ritiene che gli attuali assessori stiano operando bene, ma da gennaio probabilmente qualcosa potrà accadere”. Il consigliere di “Un’Altra Gela” non esclude che Greco possa mettere mano alla sua squadra. Da tempo, circolano ipotesi di un azzeramento, per ripartire con nuove intese politiche tra le fila dell’alleanza che appoggia l’avvocato. Un profondo restyling che, al momento, è un’opzione non confermata. Il consigliere va anche oltre, soprattutto rispetto all’esperienza “civica”.