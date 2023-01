“Non c’è frase su omicidio Sequino”, integrazione della perizia su un’intercettazione

Gela. E’ stata anche ascoltata in aula, questa mattina in Corte d’assise a Caltanissetta. Si tratta di un’intercettazione ambientale che per le difese di Nicola Liardo, del figlio Giuseppe Liardo e di Salvatore Raniolo, non conterrebbe alcuna frase che possa ricondurre all’omicidio del tassista Domenico Sequino. I tre imputati sono accusati di aver organizzato l’azione di morte, che sarebbe stata messa a segno da Raniolo e da un complice, rimasto però non identificato. I periti di parte (Ptzianti e Chiaromonte), scelti dalle difese, hanno confermato che nell’intercettazione non risulterebbe alcuna frase che possa collegarsi a quanto accaduto a Sequino, ucciso davanti al sagrato della chiesa Madre, in pieno centro storico. Su questa scorta, i legali degli imputati hanno chiesto e ottenuto un’integrazione di perizia proprio sull’intercettazione. I giudici nisseni hanno autorizzato. Gli imputati si sono sempre detti estranei all’omicidio, che invece secondo i pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri sarebbe stato deciso per ritorsione rispetto a somme di denaro delle quali Nicola Liardo avrebbe preteso la restituzione.