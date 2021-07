“Non c’è solo il Covid”, Trainito: “Come interverrà Asp sugli altri reparti carenti?”

“L’emergenza Covid sta sicuramente prendendo la scena, ormai da un anno, nell’intero contesto della sanità mondiale e locale. Ma nessuno si sta concentrando sulle prestazioni degli altri reparti dell’ospedale. In ginecologia – dice Trainito – la sala parto è chiusa da mesi e si utilizza la sala travaglio per far partorire le donne gravide. I malati oncologici ogni giorno vivono difficoltà nell’affrontare i viaggi della speranza, spendendo soldi che nessuno gli rimborserà mai. Il pronto soccorso è obsoleto e non adeguato per una città come la nostra. Sono tante le mancanze del nostro ospedale. Quali intenzioni ha l’Asp? Intende affrontare tutti questi problemi? Purtroppo non esiste solo il Covid. Purtroppo, si muore anche di altro”.