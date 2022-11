“Non correre”, incontro pubblico per la sicurezza stradale: in prima linea famiglie vittime

Gela. Rispettare le norme della strada e riconoscere la propria vita e quella degli altri come doni inestimabili è il tema dell’incontro che si terrà lunedì 21 novembre al teatro Eschilo in occasione della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada.

”Insieme alle famiglie delle vittime vogliamo puntare i riflettori sull’importanza della vita, sul rispetto di sè stessi e degli altri attraverso il rispetto delle regole del codice della strada”, ha affermato l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Licata.

”Il compito di istituzioni come la famiglia e la scuola e della polizia municipale in questo caso è quello di formare e fare crescere i futuri cittadini. Noi seminiamo e speriamo che il nostro lavoro porti frutti, rispettando e proteggendo la vita che è il dono più grande”, ha aggiunto l’agente Salvatore Sauna.

Un momento di riflessione e testimonianza a cui parteciperanno l’amministrazione comunale, le famiglie delle vittime della strada, gli attori Orazio Di Giacomo e Beatrice Arancio e una rappresentanza del comitato studentesco della città.