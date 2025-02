“Non credo all’opposizione a testa bassa”, Biundo: “FI? C’è chi non la pensa come me ma non è la voce ufficiale”

Gela. “Sui temi fondamentali per la città e mi riferisco alla sanità, agli investimenti e alla legalità, non c’è opposizione che tenga. Maggioranza e minoranza devono andare di pari passo e Forza Italia c’è”. Il capogruppo azzurro e vicepresidente del consiglio comunale Antonino Biundo richiama un concetto che ha perorato fin dal momento del suo insediamento, a conclusione delle amministrative dello scorso anno. Lo ha confermato sabato mattina, durante il dibattito aperto con la visita del presidente dell’antimafia regionale, il parlamentare dem Antonello Cracolici. “Mi pare normale che quando si parla di legalità, noi ci siamo e continueremo ad esserci – dice ancora il forzista – non mi interessa l’opposizione a testa bassa. Forza Italia è all’opposizione, netta, di questa amministrazione. Però, allo stesso modo, siamo per la città e per il suo miglioramento”. Il messaggio politico che arriva è piuttosto evidente, in un partito che in città pare parlare una lingua non proprio condivisa da tutti gli iscritti.