“Non deve frequentare pregiudicati”, giovane sotto osservazione: già indagato da minore

Gela. Nonostante la giovane età, ha già messo insieme diverse contestazioni, formulate soprattutto dai pm della procura minorile di Caltanissetta. Per un diciottenne, adesso, è arrivato anche l’avviso orale del questore di Caltanissetta. E’ finito sotto stretta osservazione e gli viene imposto, tra le altre cose, di non frequentare pregiudicati. Un anno fa, quando era ancora minorenne, i pm nisseni hanno chiuso le indagini nei suoi confronti, con l’accusa di possesso di droga, per lo spaccio. I poliziotti del commissariato lo fermarono in centro storico.