“Non discriminare lavoratori per green pass”, Cacici: “Datori paghino costo dei tamponi”

Gela. “Sarebbe grave se ci fossero lavoratori messi fuori dal ciclo produttivo, perché non in possesso del green pass”. Il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici Francesco Cacici, anche valutando la situazione locale, spiega che non devono esserci lavoratori “discriminati”, solo perché hanno scelto di non sottoporsi a vaccinazione anti-Covid. “Nessuno dovrà rimanere fuori dal ciclo produttivo a causa del green pass. Ad oggi, per la problematica pandemia, si sono persi migliaia di posti di lavoro e ora lo Stato impone il certificato verde facendo perdere ulteriore occupazione. Il 15 ottobre mi auguro che le aziende non creino un muro contro muro con i lavoratori che non hanno green pass. Non dobbiamo dimenticare – dice Cacici – che durante questi due anni di pandemia nessuno si è posto il problema di lavorare in sicurezza, anzi si è lavorato come se non fosse successo nulla, promettendo addirittura un premio mensile di 100 euro. I contagi sono scesi vertiginosamente, la popolazione è quasi tutta vaccinata e non capisco il perché discriminare coloro che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino”. Secondo il sindacalista, i lavoratori vanno sottoposti a tampone, con costi che devono essere coperti dai datori.